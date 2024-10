Inter-news.it - Buchanan pronto a rientrare a San Siro. L’Inter inizia il countdown

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tajonal rientro. Simone Inzaghi epresto riabbracceranno l’esterno canadese che era fermo dall’estate scorsa per una frattura alla tibia. RIENTRO – Tajona tornare in sella dopo il brutto infortunio rimediato in estate con il Canada. Se prima il suo rientro era molto più tranquillo e meno mediatico, adesso con l’infortunio di Carlos Augusto, out nel corso della sfida contro lo Young Boys in Champions League il suo rientro è una priorità. Allo stesso tempo però Simone Inzaghi non vuole rischiare di far ricadere il centrocampista canadese in qualche intoppo. Il tecnico delvorrebbe che l’esterno rientrasse alla massima condizione anche se si spera possa tornare nel più breve tempo possibile.