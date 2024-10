Inter-news.it - Buchanan a sorpresa per Inter-Juventus? Spunta un’ipotesi clamorosa – CdS

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tajonè tornato a lavorare in gruppo nella giornata di ieri, dopo il grave infortunio occorsogli in estate in ritiro con il Canada. Secondo il Corriere dello Sport, il canadese potrebbe addirittura essere già a disposizione perRECUPERO LAMPO – Se dopo la frattura della tibia subita in estate durante il ritiro per la Copa América con il Canada si ipotizzavano tempi di recupero fino a fine 2024/gennaio 2025, Tajonha sorpreso tutti recuperando in tempi decisamente rapidi. Tanto da tornare ad allenarsi in gruppo già nella giornata di ieri, a due giorni da. Qualche sentore lo si era già avuto nelle scelte di Simone Inzaghi relative alla lista UEFA, con il canadese inserito tra i giocatori a disposizione per la fase campionato della Champions League, a discapito del nuovo difensore Tomás Palacios.