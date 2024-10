Notizie.com - Brividi sul Concordato Preventivo Biennale (CPB): Il Governo sembra orientato alla fermezza, ma le pressioni dicono il contrario!

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il(CPB) potrebbe essere lo strumento che imprime una spinta all’economia italiana, con l’obiettivo di facilitare un rapporto di fiducia tra fisco e imprese. Questa misura straordinaria è stata studiata non solo per offrire ai contribuenti un’opportunità di sanare posizioni pendenti con il fisco, ma anche per sostenere concretamente la ripresa, offrendo alle aziende l’opportunità di affrontare il futuro con maggiore stabilità. In un momento in cui l’economia ha bisogno di stimoli efficaci, il CPB si propone come una chance preziosa per moltissime imprese e contribuenti.– Notizie.comUn’Intesa Nuova tra Fisco e Contribuenti Tra gli obiettivi delc’è infatti quello di consolidare un nuovo rapporto tra lo Stato e il contribuente.