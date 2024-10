Anteprima24.it - Autospensione del sindaco Pirozzi, il Pd: “Ne prendiamo atto e apprezziamo la decisione”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del segretario metropolitano Giuseppe Annunziata, del commissario cittadino Francesco Dinacci e del responsabile metropolitano enti locali Gaetano Bocchino. Il Partito Democratico di Napoli prendee apprezza ladeldi Giugliano Nicola, coinvolto in una indagine, di auto sospendersi dal PD, in coerenza con i principi del Codice Etico e dello Statuto del partito, pur nel rispetto della presunzione di innocenza.Nelle prossime ore il PD, sentito il gruppo consiliare, visti i recenti sviluppi, procederà ad una ulteriore valutazione della situazione politica e amministrativa del comune di Giugliano, in linea con la posizione già espressa nei giorni scorsi. L'articolodel, il Pd: “Nela” proviene da Anteprima24.it.