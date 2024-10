Auto ribaltata in galleria sulla Statale 36: strada chiusa (Di sabato 26 ottobre 2024) Pericoloso incidente lungo la strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 15.30 di sabato 26 ottobre un'Automobile si è ribaltata all'interno dello svincolo per Abbadia Lariana e la strada provinciale 72, in direzione nord: sono al momento ignote le condizioni della persona Leccotoday.it - Auto ribaltata in galleria sulla Statale 36: strada chiusa Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Pericoloso incidente lungo la36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 15.30 di sabato 26 ottobre un'mobile si èall'interno dello svincolo per Abbadia Lariana e laprovinciale 72, in direzione nord: sono al momento ignote le condizioni della persona

