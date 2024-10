Alloggi per anziani al Centro sociale. Via libera al bando (Di sabato 26 ottobre 2024) Un bando per chiedere di essere inseriti nel Centro sociale per anziani di Lastra a Signa. Si tratta di una struttura peculiare, nata alla fine degli anni Settanta, che permette agli anziani di vivere nello stesso edificio, usufruendo di alcuni servizi condivisi, ma avendo ciascuno il proprio appartamento autonomo. Fino al 16 dicembre è dunque possibile fare richiesta per l’assegnazione di Alloggi di via Togliatti. Il relativo bando è pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa, nella sezione "Altri bandi e avvisi pubblici". Lanazione.it - Alloggi per anziani al Centro sociale. Via libera al bando Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Unper chiedere di essere inseriti nelperdi Lastra a Signa. Si tratta di una struttura peculiare, nata alla fine degli anni Settanta, che permette aglidi vivere nello stesso edificio, usufruendo di alcuni servizi condivisi, ma avendo ciascuno il proprio appartamento autonomo. Fino al 16 dicembre è dunque possibile fare richiesta per l’assegnazione didi via Togliatti. Il relativoè pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa, nella sezione "Altri bandi e avvisi pubblici".

