Alien vs Predator: potrebbe arrivare presto un reboot ma con qualcosa di diverso (Di sabato 26 ottobre 2024) Ci sono buone probabilità che un giorno arriverà di nuovo un film di Alien vs. Predator, ma secondo il presidente dei 20th Century Studios Steve Asbell, la prossima volta prenderanno una strada più tortuosa, cercando di creare una narrazione che si colleghi ai film di Alien e Predator già esistenti, piuttosto che limitarsi a buttare giù un film per rispettare una scadenza. Il suggerimento sembra essere che Asbell veda le precedenti iterazioni dei film di AvP come, fondamentalmente, una contrapposizione di giocattoli. La speranza è che questa volta il film sia più incentrato sulla narrazione. Infatti, ha dichiarato a The Hollywood Reporter, è probabile che il film non abbia nel titolo qualcosa come Alien vs. Predator. Secondo Asbell, i fan avranno "probabilmente" un reboot, ma "non sarà nel modo in cui pensate". Questo è il punto. Non si chiamerà semplicemente Alien vs.

