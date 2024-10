Afragolese-Nola: no alla vendita dei biglietti ai tifosi nolani (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, informa che è stata vietata la vendita ai residenti nel Comune di Nola dei biglietti per l’incontro di calcio “A.S. D. A.C. Afragolese – Nola 1925 S.S.D. A.C.”, valido per il Campionato di calcio categoria Eccellenza Campania 2024/2025, da disputarsi domani allo stadio “L. Moccia” di Afragola”. Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, che ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie e carenze strutturali dell’impianto sportivo. L'articolo Afragolese-Nola: no alla vendita dei biglietti ai tifosi Nolani proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Afragolese-Nola: no alla vendita dei biglietti ai tifosi nolani Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, informa che è stata vietata laai residenti nel Comune dideiper l’incontro di calcio “A.S. D. A.C.1925 S.S.D. A.C.”, valido per il Campionato di calcio categoria Eccellenza Campania 2024/2025, da disputarsi domani allo stadio “L. Moccia” di Afragola”. Il provvedimento prefettizio è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, che ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie e carenze strutturali dell’impianto sportivo. L'articolo: nodeiaini proviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenza, l’ottava giornata banco di prova per le squadre in testa alla classifica - Il Castel Volturno secondo in classifica sfida la Sessana che staziona in zona rossa, vincere potrebbe dire balzare in testa alla classifica ed aspettare poi il risultato della gara tutta da vivere fr ... (videonola.tv)

Eccellenza Girone A, gara spettacolo tra Gladiator e Afragolese: finisce in parità 1-1 - Allo Stadio Mario Piccirillo il Gladiator ospita l’Afragolese prima in classifica e a + 9 lunghezze, la squadra di Santa Maria Capua Vetere reduce dal pareggio col Portici, i rossoblu dalla netta vitt ... (videonola.tv)

Nola, c’è la decisione di Langella su mister Farina: le sue parole - Le prime sconfitte avevano fatto storcere il naso a qualcuno millantando un eventuale esonero di Farina che ha superato l'Afragolese in Coppa ... (ilcorrieredelpallone.it)

Coppa Italia, il Nola passa sul campo dell’Afragolese e vola ai quarti - Il gol di Dell'Orfanello decide la sfida: i bianconeri di Farina affronteranno l’Ercolanese nel turno successivo ... (ilgiornalelocale.it)