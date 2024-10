Quotidiano.net - Zelenky: “Le truppe nordcoreane sono già in Ucraina. Combatteranno con i russi da domenica”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Mentre continuano gli scontri sul territorio ucraino con laa che, dopo l’avanzata delle ultime settimane, sembra aver rallentato le operazioni militari, le attenzioni si rivolgono alla diplomazia (nel tentativo, vano sino ad ora, di arrivare a un cessate il fuoco) e agli scenari internazionali dopo il vertice dei Brics a Kazan e la questione delleinviate a Mosca per combattere insieme ai soldati. In this pool photograph distributed by thean state agency Sputnik,an President Vladimir Putin (L) shakes hands with North Korea's leader Kim Jong Un (R) after a signing ceremony following their bilateral talks at Kumsusan state residence in Pyongyang, on June 19, 2024.