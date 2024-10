Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, ora Leka si aspetta un passo avanti: "Ho visto uno spirito migliore nel gruppo"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il campionato va incontro ad un’altra giornata, la settima. La Carpegna Prosciutto la in anticipo, domani sera alle 20.30 all’Allianz Cloud, che altri non sarebbe che il vecchio Palalido di Milano completamente rinnovato, che è diventato la casa dell’Urania, la seconda squadra della metropoli lombarda. Una scelta interessante quella del club, fondato nel 1952, che permette di poter contare su un fattore campo caldo, ma in un ambiente moderno. La, che finora in trasferta ha vinto solo nell’esordio di Nardò, si troverà duna squadra che era partita con tre vittorie consecutive ma che poi ha perso le ultime tre e dunque ha dentro una gran voglia di riscattarsi e tornare al successo dal proprio pubblico. "Houn buonin palestra - dice coach Spiro-.