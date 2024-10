Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-10-2024 ore 16:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovo Honda di maltempo oggi a Bologna a Chiusi asili nido scuole di ogni ordine e grado mentre le aziende sono invitati a favorire lo smart Working per reso noto ieri il comune in un comunicato in cui la popolazione a limitare il più possibile gli spostamenti l’utilizzo di mezzi privati e decisione è stata presa in via precauzionale la luce della lettera M idrogeologica idraulica diramata d’arpe considerato il grande quantitativo di acqua caduta una città nei giorni scorsi e la dimensione dell’impatto dell’alluvione che ha indebolito la capacità di tenuta Dei suoli e più In generale del sistema idrico cittadino nel weekend e poi piogge torrenziali colpiranno il nord ovest Piemonte Liguria Valle d’Aosta occhi puntati sui fiumi e torrenti nei prossimi giorni possibile non ondata di piena del po gli altri ...