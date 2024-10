Truffa ai danni dello Stato, cinque nei guai: sequestri per oltre 7 milioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) POGGIBONSI – Truffa aggravata ai danni dello Stato, cinque persone nei guai a Poggibonsi. Sotto la direzione della locale procura il comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena ha avviato indagini nei confronti di cinque persone per i reati di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Gli accertamenti eseguiti dalla Ttnenza di Poggibonsi, consistiti nell’esame dei documenti contabili, ricostruzione dei flussi finanziari, consultazione delle banche dati e sopralluoghi, hanno consentito di ipotizzare un vorticoso giro di fatture ritenute false e la conseguente alterazione dei bilanci di quattro società per simulare un’inesistente situazione di floridezza economica e così percepire indebitamente finanziamenti a garanzia pubblica, per oltre sette milioni di euro. Corrieretoscano.it - Truffa ai danni dello Stato, cinque nei guai: sequestri per oltre 7 milioni Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) POGGIBONSI –aggravata aipersone neia Poggibonsi. Sotto la direzione della locale procura il comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena ha avviato indagini nei confronti dipersone per i reati diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Gli accertamenti eseguiti dalla Ttnenza di Poggibonsi, consistiti nell’esame dei documenti contabili, ricostruzione dei flussi finanziari, consultazione delle banche dati e sopralluoghi, hanno consentito di ipotizzare un vorticoso giro di fatture ritenute false e la conseguente alterazione dei bilanci di quattro società per simulare un’inesistente situazione di floridezza economica e così percepire indebitamente finanziamenti a garanzia pubblica, persettedi euro.

