Thesocialpost.it - Tragedia a Castelfranco Veneto: Kevin a soli 15 anni, travolto da un’auto mentre andava a scuola

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dramma questa mattina, 25 ottobre, a, lungo via Sile, dove un ragazzo di 15Gentilin, ha perso la vita in un incidentesi recava aviaggiava in sella alla sua Vespa blu per raggiungere l’Istituto Agrario “Sartor”, dove frequentava la seconda superiore. L’impatto è avvenuto intorno alle 7.50, all’altezza della rotonda con via delle Industrie, dovesi è scontrato con una Fiat Bravo, guidata da un uomo di 43, residente a Vedelago. L’auto stava svoltando verso il parcheggio della fabbrica “Zardini”, dove l’automobilista lavora, quando ha centrato il motorino del giovane.