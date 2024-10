Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2024 ore 08:00

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Luceverdedi robe trovati dalla redazione trafficato raccordo anulare in particolare la carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina in esterna tra Tor Bella Monaca e Tiburtina dove si viaggia in mente cose su un intero percorso letteratura della 24 verso la tangenziale est a partire Settecamini e sulla diramazionesud da Torrenova a raccordo La mente mente cose su via del Foro Italico Salaria dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico in entratacorre sulla Flaminia da labbra bene gli appunti e lungo la Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe rallentamenti per incidente invece in Piazza Pio XI nei pressi di via Gregorio VII ci spostiamo Primavalle delLorenza sempre per incidente in via della Maglianella siamo all’altezza di via Suor Maria Agostina altre cose sulla Cristoforo Colombo devi ad Acilia via di Malafede sulla via del mare tra il raccordo ...