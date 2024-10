Totti e Noemi Bocchi parlano persone vicine alla coppia | Forse la crisi è nata così

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Francescoè volato negli Stati Uniti con. A Miami laha passato la serata con alcuni amici. Tra questi diverse vecchie gloria della Roma. Subito dopo è arrivata la prima reazione disuccessiva l’esplosione del caso Marialuisa Jacobelli. Mentre i ben informati raccontato che lafosse inda tempo, e svela pure il motivo. A far sre il gossip erano state delle indiscrezioni uscite sul settimanale Gente. >> “Una relazione con lui”. Francescobeccato con la famosa della televisione. Che conferma le voci Sulla copertina spiccava la domanda: “ci ricasca?”, un riferimento a quanto accaduto in passato con la sua ex moglie Ilary Blasi. Era poi stato Fabrizio Corona a lanciare una “bomba” di gossip, insinuando cheavrebbe tradito la sua attuale compagna. Poi il vaso era tracimato.