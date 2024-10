Puntomagazine.it - Torre del Greco: arrestato un uomo per furto con strappo

(Di venerdì 25 ottobre 2024)undi 67 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo le indagini condotte sulla denuncia di un cittadino derubato. In data odierna, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale diAnnunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza didel, hanno tratto in arresto una persona di 67 anni in quanto gravemente indiziata del reato diconcommesso indelil giorno 24 agosto scorso.