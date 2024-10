Torino-Como: l'imperativo è fare punti dopo tre sconfitte consecutive. Dove vedere la partita in tv e in streaming (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tre sconfitte consecutive sempre per 3-2, spesso figlie di errori difensivi o di errate valutazioni arbitrali. Ma ormai è il passato e il Toro vuole guardare avanti. A partire da questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, quando alle 20.45 affronterà in casa, all'Olimpico Grande Torino, il Como Torinotoday.it - Torino-Como: l'imperativo è fare punti dopo tre sconfitte consecutive. Dove vedere la partita in tv e in streaming Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tresempre per 3-2, spesso figlie di errori difensivi o di errate valutazioni arbitrali. Ma ormai è il passato e il Toro vuole guardare avanti. A partire da questa sera, venerdì 25 ottobre 2024, quando alle 20.45 affronterà in casa, all'Olimpico Grande, il

Le altre di C - il Latina esonera mister Padalino : fatali al tecnico le quattro sconfitte consecutive - Tempo di lettura: < 1 minutoSalta un’altra panchina nel girone C di Serie C dove il Latina ha esonerato il tecnico Pasquale Padalino. Le quattro sconfitte di fila hanno obbligato il sodalizio laziale ad intervenire in maniera drastica con il ... (Anteprima24.it)

Manchester City - record Guardiola : 31 partite consecutive in Premier League senza sconfitte - Con la vittoria contro il Wolverhampton per 2-1, il Manchester City ha riscritto il proprio record di imbattibilità in Premier League, portando la striscia, per la prima volta nella propria storia, a quota 31. Le 23 partite conclusive dello scorso ... (Sportface.it)

Real Madrid - Ancelotti nella storia della Liga : 39 partite consecutive senza sconfitte - Carlo Ancelotti ha festeggiato in bellezza la 300^ panchina con il Real Madrid. Con la vittoria dei Blancos per 3-2 sull’Alaves, il tecnico italiano ha infatti stabilito un primato storico nel campionato spagnolo. Ancelotti è diventato il primo ... (Sportface.it)