Inter-news.it - Taremi, ricordi la Juventus? Gol lampo e mattatore in Champions League

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Mehdisi prepara ad affrontare laper la prima volta in carriera indossando la maglia dell’Inter. Ma già una volta ha avuto modo di giocare contro i bianconeri: in, con il Porto, nel 2021. Con tanto di goled eliminazione– Mehdiricorda bene e con piacere la. Prima di affrontarla – domenica alle ore 18 a San Siro – con la maglia dell’Inter, l’attaccante iraniano ha avuto già modo in passato di incrociare la sua strada con quella dei bianconeri. Bisogna tornare indietro a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo del 2021. Agli ottavi di finale di UEFAla squadra guidata allora dal tecnico Andrea Pirlo affronta un turno che sulla carta sembra essere senza storia, contro il Porto. Sembra, per l’appunto.