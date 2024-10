Serino: I Carabinieri arrestano un uomo per ricettazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) 48enne di Serino arrestato dai Carabinieri: deve scontare una pena residua per ricettazione I Carabinieri della Stazione di Serino hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli, nei confronti di un 48enne del luogo. L’ordinanza scaturisce da un provvedimento di determinazione di pena residua da scontare per il reato di ricettazione. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri, finalizzata a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Serino: I Carabinieri arrestano un uomo per ricettazione proviene da Punto! - Il web magazine. Puntomagazine.it - Serino: I Carabinieri arrestano un uomo per ricettazione Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) 48enne diarrestato dai: deve scontare una pena residua perdella Stazione dihanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli, nei confronti di un 48enne del luogo. L’ordinanza scaturisce da un provvedimento di determinazione di pena residua da scontare per il reato di. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai, finalizzata a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo: Iunperproviene da Punto! - Il web magazine.

