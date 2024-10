Serie A, 9ª giornata: lista calciatori diffidati e squalificati (Di venerdì 25 ottobre 2024) Udinese-Cagliari e Torino-Como sono gli anticipi che aprono oggi la nona giornata di Serie A: ecco la lista con tutti i calciatori diffidati e squalificati. Da segnalare che se Bologna-Milan non dovesse giocarsi nel weekend i due squalificati rossoneri salterebbero la partita col Napoli del turno infrasettimanale. Serie A – diffidati E squalificati 9ª giornata UDINESE-CAGLIARI venerdì 25 ottobre ore 18.30 diffidati Udinese (prossima partita Venezia in trasferta): nessunosqualificati Udinese: nessunodiffidati Cagliari (prossima partita Bologna in casa): nessunosqualificati Cagliari: nessuno TORINO-COMO venerdì 25 ottobre ore 20. Inter-news.it - Serie A, 9ª giornata: lista calciatori diffidati e squalificati Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Udinese-Cagliari e Torino-Como sono gli anticipi che aprono oggi la nonadiA: ecco lacon tutti i. Da segnalare che se Bologna-Milan non dovesse giocarsi nel weekend i duerossoneri salterebbero la partita col Napoli del turno infrasettimanale.A –9ªUDINESE-CAGLIARI venerdì 25 ottobre ore 18.30Udinese (prossima partita Venezia in trasferta): nessunoUdinese: nessunoCagliari (prossima partita Bologna in casa): nessunoCagliari: nessuno TORINO-COMO venerdì 25 ottobre ore 20.

