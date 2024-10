Movieplayer.it - Scream 7, Patrick Dempsey svela se tornerà nel prossimo capitolo della saga

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L'attore è stato contattato per tornare nellahorror in vista del settimoche entrerà presto in produzioneha fatto intendere che potrebbe essere coinvolto in7 e che riprenderà il suo ruolo nelfilmslasher.ha interpretato il ruolo di Mark Kincaid in3 del 2000, interpretando un detective che indagava sugli ultimi omicidi di Ghostface. Con il settimodel franchise diin fase di sviluppo, l'attore ha confermato di essere in trattative per riprendere il suo ruolo, come era stato riportato mesi fa da diverse testate giornalistiche, tra cui la nostra. "Sto aspettando il copione", ha dettoal Today Show. Il Mark di