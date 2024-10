Roma, tenta di rubare monete dalla fontana del Tirreno: arrestato 46enne (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un uomo è stato arrestato per aver prelevato le monete lanciate dai turisti nella fontana del Tirreno, in L'articolo Roma, tenta di rubare monete dalla fontana del Tirreno: arrestato 46enne proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Roma, tenta di rubare monete dalla fontana del Tirreno: arrestato 46enne Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un uomo è statoper aver prelevato lelanciate dai turisti nelladel, in L'articolodidelproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Roma - tenta di rubare le monete dalla Fontana di Trevi : fermato - CRONACA DI ROMA – Un uomo di nazionalità indiana è stato fermato dalla Polizia locale mentre cercava di prelevare monete dalla fontana. Ieri, intorno alle 18:30, un uomo di 40 anni di nazionalità indiana è stato fermato dagli agenti della Polizia ... (Romadailynews.it)

Roma - si getta nella fontana di Trevi per raccogliere le monete al suo interno - Roma, 11 agosto-Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, intorno alle 18.30 di ieri, sono intervenuti in piazza di Trevi per fermare un uomo, che improvvisamente si è gettato nella fontana monumentale. L’intervento degli operanti ha permesso ... (Ilfaroonline.it)