Roma poliziotti intervengono per sedare una lite ma vengono aggrediti

Roma, 25 ottobre 2024 – "L'ennesimo episodio di aggressione ai danni di poliziotti avvenuto a Roma, dove i colleghi sono stati attaccati in un condominio, è l'ultima conferma del fatto che le forze dell'ordine, sempre più soggette a tentativi di delegittimazione e criminalizzazione, siano i veri bersagli nel mirino dei delinquenti abituali ma anche dei tanti che sono animati dal più totale spregio delle regole e delle istituzioni certi di riuscire a farla franca. Mentre c'è chi addita gli operatori in divisa come razzisti e violenti, la verità rimane che loro lavorano senza sosta per la sicurezza, pagandone le spese sulla propria pelle e, spesso, senza potersi difendere".

Rapinano anziana e aggrediscono i poliziotti : due arresti a Roma dopo un inseguimento - Roma, 20 ottobre 2024 – Due cittadini romeni, di 30 e 36 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore con l’accusa di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due uomini, gravemente ... (Ilfaroonline.it)

Violenza contro i poliziotti? Chi finisce in manette dopo la manifestazione pro Pal a Roma - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino (D.T.) di 41 anni, a seguito dei gravi incidenti registratisi nel corso della manifestazione nazionale, in sostegno e solidarietà del popolo palestinese, di sabato 5 ottobre in piazzale ... (Liberoquotidiano.it)

Piantedosi - vicino e grato ai 34 poliziotti feriti a Roma - "Il bilancio della manifestazione di ieri a Roma è di 4 persone fermate, tra cui una arrestata, e di oltre 200 allontanate prima dell'inizio. Di queste 51 con foglio di via in quanto gravate da precedenti per reati contro l'ordine pubblico. Tutta la ... (Quotidiano.net)

Roma - citofona alla ex e la minaccia di morte : ai poliziotti dice che stava passeggiando - Non è bastato raccontare ai poliziotti che si trovava a passare di lì per caso e non per citofonare alla ex. L’uomo un 66enne italiano è finito in manette e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. A dare l’allarme la vittima, ex compagna ... (Italiasera.it)