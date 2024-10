Gaeta.it - Rete di solidarietà in azione: il vicario generale della diocesi di Roma lancia un appello

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente assembleadisi è svolta nella magnifica basilica di San Giovanni in Laterano, un momento significativo per la comunità cattolica e non solo. Questo incontro ha visto la partecipdi vari attori sociali, tra cui il, che ha evidenziato l’importanza di ricostruire legami didi fronte alle sfide che la città sta affrontando. Il dibattito ha messo in luce non solo le problematiche esistenti, ma anche i possibili percorsi per un cambiamento positivo, sottolineando la necessità di non dimenticare le fasce più vulnerabilipopol. Il messaggio di mons. Baldassarre Reina Monsignor Baldassarre Reina ha introdotto l’assemblea con un richiamo alla memoria storica, ricordando il convegno del 1974 che ha segnato una pietra miliare nella storia