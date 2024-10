Raid Israele in Libano, media: “Almeno 3 giornalisti uccisi” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarebbero Almeno tre i giornalisti uccisi in un Raid aereo israeliano contro una guesthouse dove alloggiavano anche altri reporter nel Libano orientale, vicino al confine con la Siria. Lo riferiscono i media libanesi spiegando che, tra le vittime, si contano un cameraman e un ingegnere che lavoravano per l'emittente filo-iraniana Al-Mayadeen e un Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarebberotre iin unaereo israeliano contro una guesthouse dove alloggiavano anche altri reporter nelorientale, vicino al confine con la Siria. Lo riferiscono ilibanesi spiegando che, tra le vittime, si contano un cameraman e un ingegnere che lavoravano per l'emittente filo-iraniana Al-Mayadeen e un

