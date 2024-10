Ilrestodelcarlino.it - Quarant’anni fa riaprì la prima cattedrale fanese

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La chiesa di San Pietro in Episcopio celebra, tra qualche giorno, idalla sua riapertura al culto avvenuta il 28 ottobre del 1984. Un evento che vide protagonista l’allora vescovo Costanzo Micci con la cerimonia di consacrazione e dedicazione della chiesetta di via Rinalducci. Da quel 28 ottobre difa San Pietro in Episcopio, conosciuta come la chiesa di San Pirusquin, è tornata nella disponibilità della comunitàe in particolare dei fedeli. Nella sua semplicità è un vero gioiello nel cuore del centro storico, per decenni, dal 1860 in poi, destinata ad usi impropri tanto da diventare deposito di carbonai e falegnami. Nel 1976 viene finalmente lasciata dall’ultimo degli affittuari, proprio un falegname, che decide di trasferire il suo opificio a Rosciano.