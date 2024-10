“Parole in un bicchiere”- Incontro con Roberto Pegorini (Di venerdì 25 ottobre 2024) In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una serata per incontrare e conoscere l’autore Roberto Pegorini che ci presenterà il suo ultimo libro “Lo hijab mancante”.Secondo la nostra consueta formula alcuni brani del libro saranno interpretati dai nostri attori Trevisotoday.it - “Parole in un bicchiere”- Incontro con Roberto Pegorini Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una serata per incontrare e conoscere l’autoreche ci presenterà il suo ultimo libro “Lo hijab mancante”.Secondo la nostra consueta formula alcuni brani del libro saranno interpretati dai nostri attori

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Parole in un bicchiere”- Incontro con Roberto Pegorini - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una serata per incontrare e conoscere l’autore Roberto Pegorini che ci presenterà il suo ultimo libro “Lo hijab mancante”. Se ... (trevisotoday.it)

“Parole in un bicchiere”. - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una serata per incontrare e conoscere l’autore Roberto Pegorini che presenterà il suo ultimo libro “Lo hijab mancante”. (oggitreviso.it)