Orrore in cantina: trovato il cadavere di un uomo in stato di decomposizione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Macabro ritrovamento mercoledì sera in una cantina di un condominio di via San Carlo a Senago, nel Milanese, dove è stato scoperto il corpo di un 53enne di cui non si avevano notizie da giorni. L'allarme sarebbe stato dato da un vicino della vittima, che abitava proprio nello stabile. Il Milanotoday.it - Orrore in cantina: trovato il cadavere di un uomo in stato di decomposizione Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Macabro ritrovamento mercoledì sera in unadi un condominio di via San Carlo a Senago, nel Milanese, dove èscoperto il corpo di un 53enne di cui non si avevano notizie da giorni. L'allarme sarebbedato da un vicino della vittima, che abitava proprio nello stabile. Il

