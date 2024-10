Oasport.it - Moto2, Arbolino travolto nella corsia dei box: le condizioni dopo l’incredibile incidente con van den Goorbergh

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tonyè risultato protagonista, suo malgrado, delle prove libere del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Buriram, infatti, il pilota milanese non ha potuto dare il proprio meglio perchè, a metà sessione, ha vissuto un momento davvero pericoloso. Andiamo con ordine. Il portacolori del team Kalex Elf Marc VDS, infatti, è caduto in maniera rovinosa in curva 11, la penultima della pista thailandese. Il rischio maggiore, però, dovrà ancora arrivare. Essendo il tratto che precede l’ingresso ai box,essere risalito sulla moto, Tonyha provato a raggiungere la pit-lane a passo d’uomo.