Marco Liorni torna a Reazione a Catena

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Inizia oggi il Torneo dei Campioni a, che concluderà questa edizione del game di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Ma nella puntata di domenica 27 ottobre ci sarà una doppia conduzione: tornerà, padrone di casa nel programma fino allo scorso gennaio. Il confronto tra i campioni del 2024 e quelli del 2023 sarà suggellato proprio da una puntata speciale condotta da Insegno e, che introdurrà in studio le squadre più forti della passata stagione da lui guidata. Un primo quarto di finale del torneo, previsto domenica, dopo i due turni preliminari, con la conduzione di coppia del tutto inedita per. Sarà anche l’occasione per annunciare il passaggio di consegne con L’Eredità, che vedràre nel preserale di Rai 1 da domenica 3 novembre.