Maltempo, allerta arancione in quattro regioni. Scuole chiuse a Bologna. LIVE (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Protezione civile ha dichiarato l'allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in Lombardia, Piemonte e Umbria. Il Comune di Bologna, con un'ordinanza, ha stabilito per oggi la chiusura le Scuole, invitando anche aziende ed enti allo smart working e chiedendo ai cittadini di limitare gli spostamenti. Nuovo ordine di evacuazione a San Lazzaro

