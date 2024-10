Malore improvviso nel Salento, muore 33enne giocatrice di volley (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi precedenti, ancora un dramma causato da un Malore improvviso nel Salento. A perdere la vita è stata purtroppo una donna giovanissima, appena 33enne, Valentina Sergi, giocatrice di pallavolo che è venuta a mancare ed è stata strappata all’affetto di parenti e amici cari. Sgomento e dolore in tutto il territorio salentino per la scomparsa di Valentina, residente a Ugento, e giocatrice dell’Astra volley, compagine di Serie C. La tragedia si è verificata improvvisamente nella giornata di ieri. La ragazza era anche proprietaria di uno storico bar del posto. Valentina era una persona solare e sportiva, dal sorriso contagioso, e da anni giocava a pallavolo, la sua grande passione. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi precedenti, ancora un dramma causato da unnel. A perdere la vita è stata purtroppo una donna giovanissima, appena, Valentina Sergi,di pallavolo che è venuta a mancare ed è stata strappata all’affetto di parenti e amici cari. Sgomento e dolore in tutto il territorio salentino per la scomparsa di Valentina, residente a Ugento, edell’Astra, compagine di Serie C. La tragedia si è verificata improvvisamente nella giornata di ieri. La ragazza era anche proprietaria di uno storico bar del posto. Valentina era una persona solare e sportiva, dal sorriso contagioso, e da anni giocava a pallavolo, la sua grande passione.

