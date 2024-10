Oasport.it - LIVE Italia-Malta 1-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Beccari ci prova al volo di destro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8? Era nell’aria. Troppa la pressione che stava mettendo la nazionalena sulle retrovie maltesi. Il cross, arrivato dalla sinistra, ha trovato la testa di Girelli che prontamente ha saputo girare e battere il portiere avversario. 6? GOOOOOOOLLLLL di GIRELLIIIIIIIIII!!!! Partita sbloccata grazie ad un bel colpo di testa del centravantino. 6? Ha cambiato marcia l’11 di Soncin. Solo azzurre in campo in questa fase. Le maltesi non riescono ad uscire dalla propria trequarti. 4? Che bella conclusione dialdi. Trova le mani del portiere avversario ma prima occasione azzurra. 3? Ritmo lento in questi primi tre minuti di gioco. Qualche fallo tattico e qualche errore di troppo da entrambe le parti. 2? Buon possesso pallano. Il centrocampo manovra bene e cerca gli spunti giusti in verticale per le attaccanti.