Oasport.it - LIVE Berrettini-Khachanov, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: Musetti fa sognare, si allunga l’attesa per il romano!

(Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-ZVEREV OGGI (2° MATCH DALLE 14.00) 18:34 Udite udite,-Zverev 2-6, 7-6(5), 1-0! Terzo set in corso sul Centrale, siper il!! 17:17 Alexander Zverev vince il 1° set 6-2 contro Lorenzo. Poi tocca a! 16:22 Draper prevale su Machac e sfiderào Zverev, in campo tra poco sul Centrale. Poi! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale tra Matteoe Karen. Quarto di finale che, se vinto, aprirebbe scenari molto interessanti per ilin ottica chiudere l’annata in top 30, o quantomeno tra i primi 32 giocatori del mondo. Essere testa di serie agli Australian Open cambierebbe totalmente la prospettiva al giocatore azzurro.