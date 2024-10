L’Inter corre meno dello scorso anno? L’analisi dei dati inediti! – Sky (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Inter copre meno il campo rispetto alla scorsa stagione. Questa è stata la sensazione dei tifosi e degli osservatori durante l’inizio dell’annata dei nerazzurri. Ora vi è anche la certezza, come confermato dai dati. IL GIUDIZIO – L’Inter occupa momentaneamente la seconda posizione in classifica in Serie A con 17 punti ed è settima in Champions League con 7 punti in 3 giornate. I nerazzurri non sono apparsi sempre brillanti nell’arco delle prime 11 partite stagionali, avendo alternato ottime prestazioni a lacune difensive inusuali rispetto allo scorso anno. Ora, la speranza è quella di aver definitivamente superato i problemi relativi alla mancata “compattezza difensiva”, nel segno delle 0 reti subite negli ultimi due incontri vinti per 1-0 contro Roma e Young Boys. Inter-news.it - L’Inter corre meno dello scorso anno? L’analisi dei dati inediti! – Sky Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)copreil campo rispetto alla scorsa stagione. Questa è stata la sensazione dei tifosi e degli osservatori durante l’inizio dell’annata dei nerazzurri. Ora vi è anche la certezza, come confermato dai. IL GIUDIZIO –occupa momentaneamente la seconda posizione in classifica in Serie A con 17 punti ed è settima in Champions League con 7 punti in 3 giornate. I nerazzurri non sono apparsi sempre brillanti nell’arco delle prime 11 partite stagionali, avendo alternato ottime prestazioni a lacune difensive inusuali rispetto allo. Ora, la speranza è quella di aver definitivamente superato i problemi relativi alla mancata “compattezza difensiva”, nel segno delle 0 reti subite negli ultimi due incontri vinti per 1-0 contro Roma e Young Boys.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Labico. 29enne romeno arrestato per furto aggravato di prodotti cosmetici e profumi all’interno di un supermercato - Cronache Cittadine LABICO – I militari della Stazione Carabinieri di Labico, collaborati dai colleghi della Guardia di Finanza di Colleferro, hanno arrestato L'articolo Labico. 29enne romeno arrestato per furto aggravato di prodotti cosmetici e ... (Cronachecittadine.it)

David - per l’Inter derby d’Italia e non solo : almeno altre 3 squadre! - C’è la fila per David, attaccante canadese del Lille. Il ragazzo, classe 2000, lascerà a zero in estate la squadra francese. Inter e Juventus attive. QUANTE INTERESSATE! – Il profilo di David evidentemente suscita notevole interesse in tutta ... (Inter-news.it)

Napoli quinto nella classifica del monte ingaggi : quasi 60 milioni in meno dell’Inter capolista - Napoli quinto nella classifica del monte ingaggi, l’Inter in testa per distacco (Corsport) Il Napoli è persino dietro la Roma nella classifica del monte ingaggi. 85,7 milioni spende De Laurentiis per gli stipendi dei suoi calciatori. Sessanta ... (Ilnapolista.it)

L’Inter riparte dal meno… 12 (c’è stato di peggio)! Due obiettivi – TS - Dopo tre giorni di riposo, oggi l’Inter riprende gli allenamenti ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi, causa nazionali, dovrà lavorare con un gruppo ristretto. RIENTRO – Dopo tre giorni di riposo, oggi pomeriggio l’Inter riprenderà gli allenamenti ad ... (Inter-news.it)