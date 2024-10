Libano tornano in servizio i due soldati Unifil feriti dagli attacchi israeliani | Pronti a svolgere la nostra missione – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «Siamolae a sostenere la Risoluzione 1701». Sono tornati inregolarmente i due peacekeeper che lo scorso 10 ottobre erano rimastinell’attacco israeliano alle basi, nel sud del. Gli uomini, parte del contingente indonesiano all’interno dellaOnu di interposizione tra Israele e Hezbollah, erano stati colpiti da un carro armato dell’Idf mentre erano di guardia nella torretta del quartier generale dell’, a Naquora. Tre giorni trascorsi in terapia intensiva, mentre la situazione internazionale diventava sempre più tesa anche a causa di nuovialle basi. Ora i due compaiono in divisa all’interno di undell’Onu, in cui spiegano gli eventi di quel 10 ottobre.