Ilgiorno.it - Le fontane col badge. Acqua gratis per tutti contro il caro prezzi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’da bere a Monza e Brianza sarà sempre. BrianzAcque ha confermato in via definitiva la gratuità del servizio dal 4 novembre, con prelievi consentiti per tessera fino a 12 litri. La distribuzione gratuita dell’delle casette, varata come azione temporanea durante l’emergenza Covid e rimasta tale grazie ad una serie di proroghe, da misura eccezionale e provvisoria diviene agli effetti permanente. Il costo della risorsa idrica, che fino allo scoppio della pandemia agli inizi del 2020 era di 5 centesimi al litro, è stato così definitivamente azzerato. Naturalmente la tessera è indispensabile per poter usufruire del servizio ed è utilizzabile indifferentemente per i rifornimenti d’ini chioschi di BrianzAcque: può essere acquistata nei totem presenti nei comuni soci al costo di 3 euro.