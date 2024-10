Sport.quotidiano.net - La curiosità. Un gemellaggio lungo 40 anni. Sugli spalti rispetto e correttezza

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Empoli e Parma alè alè". Al di là di quale sarà il risultato finale dello scontro diretto di domenica prossima alle 12.30 al Tardini tra azzurri e ducali, una cosa è certa. Nelle due curve risuonerà sicuramente all’unisono questo coro, testimonianza di un solidotra le due tifoserie che va ormai avanti da 40. Era il lontano 25 novembre del 1984, infatti, quando nacque il rapporto di amicizia tra i sostenitori empolesi e quelli emiliani dopo la gara di andata della stagione di Serie B 1984-‘85. Il match si disputava al Tardini di Parma in una fitta nebbia che non pregiudicò il regolare svolgimento della gara ma di fatto impedì molto la visuale ai tifosi. Tant’è che i supporter azzurri non si accorsero del gol segnato in avvio di ripresa da Gianfranco Cinello che valse il successo della squadra allenata da Vincenzo Guerini.