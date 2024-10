La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio con Amadeus: anticipazioni e quando in tv (Di venerdì 25 ottobre 2024) Manca pochissimo a ‘La Corrida‘, lo storico programma della tv italiana che sarà condotto da Amadeus. Vediamo insieme quante puntate ci saranno, come cambia il talent show e da quando andrà in onda. Torna La Corrida con Amadeus: ecco quando in tv su Nove Era il 1978 quando venne trasmessa la La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, format che andò in onda prima in radio. Il programma infatti era stato ideato da Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni e in poco tempo ottenne un grande riscontro da parte del pubblico. Ora Amadeus è pronto a portare il talent show di nuovo in tv: ‘La Corrida’ andrà in onda da mercoledì 6 novembre 2024 in prima serata sul Nove e in streaming su Disovery+. A condurlo, in diretta dagli studi di Milano, ci sarà Amadeus accompagnato da un’orchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis. Superguidatv.it - La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio con Amadeus: anticipazioni e quando in tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Manca pochissimo a ‘La‘, lo storico programma della tv italiana che sarà condotto da. Vediamo insieme quante puntate ci saranno, come cambia il talent show e daandrà in onda. Torna Lacon: eccoin tv su Nove Era il 1978venne trasmessa la La, format che andò in onda prima in radio. Il programma infatti era stato ideato da Corrado e da suo fratello Riccardo Mantoni e in poco tempo ottenne un grande riscontro da parte del pubblico. Oraè pronto a portare il talent show di nuovo in tv: ‘La’ andrà in onda da mercoledì 6 novembre 2024 in prima serata sul Nove e in streaming su Disovery+. A condurlo, in diretta dagli studi di Milano, ci saràaccompagnato da un’orchestra di 30 elementi capitanati dal Maestro Leonardo De Amicis.

