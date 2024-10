Kingsman: rivelato il futuro del franchise di Matthew Vaughn (Di venerdì 25 ottobre 2024) Kingsman: rivelato il futuro del franchise di Matthew Vaughn È un giorno triste per i fan del franchise Kingsman. Nel corso di un’intervista con The Hollywood Reporter, Steve Asbell ha fornito aggiornamenti deludenti sul futuro della serie. Il capo dei 20th Century Studios ha dichiarato che non ci sono piani attuali per sviluppare un altro capitolo del viaggio di Eggsy (Taron Egerton) o un altro prequel simile a quello che Kingsmanha creato un paio di anni fa. Gli aggiornamenti arrivano dopo mesi di speculazioni su dove lo studio potrebbe portare la proprietà. Sembra che altri franchise e altre storie saranno al centro dell’attenzione nel prossimo futuro. Ecco cosa ha detto Asbell quando gli è stato chiesto dello sviluppo dei futuri film di Kingsman : Non c’è nessuna intenzione di farli a breve. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ildeldiÈ un giorno triste per i fan del. Nel corso di un’intervista con The Hollywood Reporter, Steve Asbell ha fornito aggiornamenti deludenti suldella serie. Il capo dei 20th Century Studios ha dichiarato che non ci sono piani attuali per sviluppare un altro capitolo del viaggio di Eggsy (Taron Egerton) o un altro prequel simile a quello cheha creato un paio di anni fa. Gli aggiornamenti arrivano dopo mesi di speculazioni su dove lo studio potrebbe portare la proprietà. Sembra che altrie altre storie saranno al centro dell’attenzione nel prossimo. Ecco cosa ha detto Asbell quando gli è stato chiesto dello sviluppo dei futuri film di: Non c’è nessuna intenzione di farli a breve.

