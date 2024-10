Lapresse.it - Istat, a ottobre cala la fiducia di imprese e consumatori

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A2024 sia l’indice del clima dideisia l’indicatore composito del clima didellesono stimati in diminuzione, rispettivamente da 98,3 a 97,4 e da 95,6 a 93,4. Lo riporta l’precisando che a2024 il clima didellescende portandosi su un livello minimo da aprile 2021. Il calo è dovuto al peggioramento nel comparto manifatturiero e in quello dei servizi di mercato. In particolare, nella manifattura emerge una diminuzione dellatra leche producono beni intermedi e beni strumentali mentre nei servizi di mercato è il comparto del trasporto e magazzinaggio ad evidenziare un calo massiccio del clima di opinione.