Inflitte quattro giornate a Elia Santoni Portuali per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro

In Eccellenza ben quattro giornate di squalifica per Elia Santoni dei Portuali Ancona "per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell'ufficiale di gara". Il giocatore è stato espulso nella gara persa domenica dai dorici al Diana contro l'Osimana. Una giornata di stop per Sosi (Atletico Mariner), Di Biagio (Tolentino), Ciattaglia (Maceratese) e Stortini (Fabriano Cerreto). Il Tolentino ha preannunciato il ricorso in merito alla gara casalinga persa contro la Maceratese per una presunta irregolarità nella posizione del calciatore della Maceratese, Franco Ezequiel Grillo. La gara Portuali Ancona-Fabriano Cerreto verrà disputata domenica al Giuliani di Torrette alle ore 15. PROMOZIONE. Una giornata di squalifica per Palazzi (Vismara), Tamburini (Biagio Nazzaro Chiaravalle), Saidykhan (Fermignanese) e Carboni (Biagio Nazzaro).

