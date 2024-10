Bergamonews.it - Il tempo delle cuffie

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Una volta che la musica esce dalla tua testa, è già compromessa”, scriveva Jack Brewer nelle note di copertina di una raccolta dei Sonic Youth. Nello specifico, l’autore si riferiva all’immutabilità del lascito che un compositore ed esecutore trasmette, volente o nolente, al mondo esterno, nel momento in cui pubblica un disco. Ma se provassimo a leggere quelle parole come un monito per l’ascoltatore? Esiste un modo per evitare la dispersionenote, per proteggere il rapporto tra noi e una determinata canzone, un determinato assolo, un determinato artista? Esiste eccome un modo, da ben quarantacinque anni. Si chiama lettore musicale portatile o, più comunemente, walkman. Ce ne parla Stefano Solventi, giornalista e critico musicale, nel suo nuovo libro “Lo sguardo di Vic”, edito da Jimenez.