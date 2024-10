Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa ecco il videoclip di Canta Ancora di Arisa

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildaiildi “” diDopo la presentazione alla Festa di Roma, per Alice nella Città, Ildaiè pronto a uscire al cinema, il prossimo 20 novembre, con Eagle Pictures. Il film è ispirato alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo aver subito atti di bullismo e cyberbullismo da parte dei compagni di scuola. In occasione della presentazione al festival capitolino, è astato presentato anche “”, canzone inedita chescrisse per sua madre e che nel film diventa una lettera che Andrea dedica alla madre, appunto. Di seguito, ilufficiale: Ad interpretare il ruolo di Teresa Manes, mamma di Andrea, è l’attrice Claudia Pandolfi (Siccità, The Bad Guy), mentre a vestire i panni del padre sarà Corrado Fortuna (Baaria, Anna).