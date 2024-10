Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Jevsenak è tornato in gruppo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Pisa, 25 ottobre 2024 – Il Pisa Sporting Club si prepara alla sfida di domenica contro il Frosinone con una buona notizia. Il centrocampista sloveno, fermato nei giorni scorsi per una distorsione alla caviglia che gli ha fatto saltare la trasferta di Bolzano, èad allenarsi regolarmente con il. Sarà un giocatore in più nello scacchiere tattico di Inzaghi. Situazione diversa per il Frosinone, che dovrà fare i conti con ben sette assenti. Diametralmente opposta quindi la marcia di avvicinamento delle due squadre. I nerazzurri per il momento hanno fuori gioco solo i lungodegenti Leris ed Esteves e possono contare sul pieno recupero di Tramoni che, dopo uno scampolo di partita contro il Sud Tirol, per domenica si candida prepotentemente per una maglia da titolare.