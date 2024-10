Ilgiorno.it - Il lago di Annone soffocato da fogne incontrollate e alghe. “Servono interventi straordinari”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Brianza (Lecco), 25 ottobre 2024 – Unda salvare partendo dall’eliminazione degli scarichi fognari che nell’ultimo periodo hanno favorito la crescita a dismisura delleche hanno colorato di verde le acque del bacino di. “Per risolvere il problema dell’eutrofizzazione delle acque deldioccorre agire in termini di assoluta priorità sugli scarichi fognari, che arrivano nelattraverso le rogge e i torrenti immissari - denuncia Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente ’Ilaria Alpi’ - Come risaputo, non da ora ma ormai da svariati decenni, il fenomeno della formazione delleè dovuto all’immissione nel, per lo più tramite gli affluenti, di nutrienti che possono avere più origini”.