Il discorso di Diego Maradona Jr: “Dimenticate il mio cognome, ho lasciato i miei figli a 5 ore da qui” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il figlio dell'ex Pibe de Oro è volato in Spagna, sarà l'allenatore dell'Unión Deportiva Ibarra. Alla squadra s'è rivolto pronunciando molto forti dal punto di vista emozionale. Fanpage.it - Il discorso di Diego Maradona Jr: “Dimenticate il mio cognome, ho lasciato i miei figli a 5 ore da qui” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilo dell'ex Pibe de Oro è volato in Spagna, sarà l'allenatore dell'Unión Deportiva Ibarra. Alla squadra s'è rivolto pronunciando molto forti dal punto di vista emozionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il discorso di Diego Maradona Jr: “Dimenticate il mio cognome, ho lasciato i miei figli a 5 ore da qui” - Diego Maradona junior è volato in Spagna, ha accettato l'incarico di allenatore dell' Unión Deportiva Ibarra. La squadra gioca nella Tercera Federación, è la quinta categoria del campionato iberico di ... (fanpage.it)

A Napoli arriva il Lecce, Conte ancora contro il suo passato: «Voglio vincere, mi aspetto un approccio diverso» - "Non mi piace affrontare il discorso turnover. Sono tutti titolari. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Se c'è qualche problema cambierò, proverò a mettere la… Leggi ... (informazione.it)

Napoli-Lecce, Neres o Politano dal 1' minuto? Conte fa chiarezza - "Non mi piace affrontare il discorso turnover. Sono tutti titolari. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Se c'è qualche problema cambierò, proverò a mettere la… Leggi ... (informazione.it)

3° TEMPO - Scotto: "Conte si sta trovando a suo agio nel gestire il discorso della pressione" - Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo - Calcio Napoli', trasmissione in onda su Televomero: "Il 30 ottobre per i napoletani è come il Natale. Maradona è quasi un Santo. E ... (napolimagazine.com)