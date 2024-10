Quotidiano.net - Il capo dell’Onu alla corte di Putin: "In Ucraina serve una pace giusta"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) di Marta Ottaviani In molti lo hanno criticato per la sua scelta, ma la lettura forse più corretta è che la decisione di Antonio Guterres, segretario generale, di partecipare al vertice dei Brics di Kazan, ospite di Vladimir, è stata inutile dal punto di vista politico e deleteria per la reputazione delle Nazioni Unite. Per più motivi. La prima ragione è che la foto di Guterres che stringe la mano al numero uno del Cremlino, particolarmente sorridente, ha fatto il giro del mondo. E se si considera la guerra di invasione russa ine il fatto che Mosca bombarda i civili ogni giorno, viene facile pensare che il numero uno delle Nazioni Unite sia stato quanto meno inopportuno.