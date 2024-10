I video virali dei potenti della Terra versione Halloween fatti con l’IA (Di venerdì 25 ottobre 2024) Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky. E poi la “triade” Barack Obama-Joe Biden-Kamala Harris, senza dimenticare Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Angela Merkel, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, Lula. Tutti insieme in due video a tema Halloween creati con l’intelligenza artificiale da rart.digital e postate su Instagram, che stanno spopolando sul web. In uno dei video si vede lo zar Putin mentre sorridente distribuisce caramelle ai bambini, mentre nell’altro suona la batteria accompagnando il chitarrista Trump, che si può vedere anche mascherato da Joker. BoJo appare invece come spaventapasseri o mummia, mentre Kim vestito da Darth Vader. E poi ci sono Biden al pianoforte e una Harris dal sorriso inquietante. Ma mai come Bibi in costume da vampiro. Lettera43.it - I video virali dei potenti della Terra versione Halloween fatti con l’IA Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky. E poi la “triade” Barack Obama-Joe Biden-Kamala Harris, senza dimenticare Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Angela Merkel, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, Lula. Tutti insieme in duea temacreati con l’intelligenza artificiale da rart.digital e postate su Instagram, che stanno spopolando sul web. In uno deisi vede lo zar Putin mentre sorridente distribuisce caramelle ai bambini, mentre nell’altro suona la batteria accompagnando il chitarrista Trump, che si può vedere anche mascherato da Joker. BoJo appare invece come spaventapasseri o mummia, mentre Kim vestito da Darth Vader. E poi ci sono Biden al pianoforte e una Harris dal sorriso inquietante. Ma mai come Bibi in costume da vampiro.

