Ho guadagnato 67 milioni mi bastano La famosa della ‘piattaforma’ si ritira fan in lacrime

"Mi ritiro, ecco quanto hoin 3 anni". Lainfluencer e creatrice di contenuti per OnlyFans ha deciso di abbandonare la nave e mettersi a fare altro. La sua recente uscita di scena, annunciata con un tweet su X, ha fatto decisamente scalpore. Con una carriera che in soli tre anni le ha fruttato la cifra straordinaria di 67di dollari, la donna lascia una traccia indelebile nel mondo degli influencer e una delle storie di successo più fulminanti sulla piattaforma. Quando Corinna Kopf, è proprio di lei che stiamo parlando, si unì a OnlyFans, non immaginava forse di ottenere un successo così rapido e dirompente.